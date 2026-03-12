La Tour-de-Peilz: Wilco et les Babyshambles au Nox Orae

Keystone-SDA

Le festival Nox Orae revient du 27 au 29 août prochain au Jardin Roussy à La Tour-de-Peilz (VD) avec une programmation faisant à nouveau la part belle à des figures de la musique indépendante. A commencer par le groupe américain Wilco.

2 minutes

(Keystone-ATS) «L’événement de cette édition sera sans conteste la venue de Wilco», écrit jeudi le festival boéland dans un communiqué. Le groupe de Chicago, «véritable institution du rock indépendant», se produira le samedi soir.

«Leur mélange unique de folk, d’americana et d’expérimentation pop en fait encore aujourd’hui l’un des groupes les plus fascinants à voir sur scène», promettent les organisateurs.

Parmi les autres têtes d’affiche, les Babyshambles de Pete Doherty joueront le jeudi soir. Reformé à l’occasion des 20 ans de leur album culte «Down in Albion», le groupe britannique est reparti en tournée et fera son grand retour en Suisse, plus de dix ans après son dernier concert au Montreux Jazz Festival.

Plusieurs artistes suisses

Le vendredi soir, c’est Mogwai, «monument du post-rock écossais», qui sera particulièrement attendu au Jardin Roussy. De quoi promettre «une expérience live aussi puissante que cathartique», affirment les organisateurs.

Ces trois soirées offrent aussi une scène à plusieurs artistes suisses, à l’image de la chanteuse neuchâteloise Léa Martinez, de la formation veveysanne de death metal AM:PM ou du groupe fribourgeois Glaascats.

Nox Orae, qui revendique son statut de festival «à taille humaine», avait écoulé presque 3000 billets l’an dernier pour sa 15e édition. L’affluence s’était affichée en hausse de 15%, mais le festival avait été perturbé par la météo.