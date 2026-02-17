La ville d’Yverdon veut développer le sport inclusif

La Ville d'Yverdon-les-Bains entend renforcer l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap ou qui rencontrent des barrières structurelles à l'activité physique. A cet effet, un mandat d'un an avec option de prolongation a été confié à l'organisation Swiss Inclusive Sport.

(Keystone-ATS) Avec ce mandat, «la Ville d’Yverdon-les-Bains affirme sa volonté de faire du sport un levier d’inclusion et de santé. Il est essentiel que chacune et chacun puisse accéder à une pratique sportive adaptée, quels que soient ses besoins ou sa situation», souligne François Armada, municipal en charge des sports et de l’activité physique, cité mardi dans un communiqué.

Le mandat prévoit la sensibilisation des acteurs locaux du sport aux enjeux de l’inclusion, l’accompagnement des clubs et organisations sportives dans l’évolution de leurs pratiques et la mise en place de formations dédiées. Un réseau communal autour du sport inclusif sera également développé afin de renforcer les échanges et les synergies.

Il s’agit du tout premier partenariat du genre entre Swiss Inclusive Sport et une ville. Ce centre de compétence a été fondé en 2025 pour promouvoir des offres sportives inclusives.