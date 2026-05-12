La Ville de Bienne boucle l’exercice 2025 dans les chiffres rouges

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de la Ville de Bienne bouclent sur un excédent de charges de 5,68 millions de francs alors que le budget prévoyait un déficit de 4,42 millions. Si les recettes fiscales ont été meilleures que prévu, des revenus de transfert plus bas et des charges de biens et services plus élevées ont pesé sur le résultat.

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(Keystone-ATS) Plusieurs facteurs ont marqué l’exercice 2025, a expliqué mardi la direction des finances. Les charges de biens et services et autres charges d’exploitation sont supérieures de 2,9 millions de francs par rapport au budget.

Les revenus de transfert comme l’indemnisation des charges de centre urbain comme la ville bilingue sont 23 millions de francs inférieurs au budget. Ces développements ont un effet négatif sur le résultat.

Rentrées fiscales

Les revenus fiscaux sont 15,24 millions de francs supérieurs au budget: 3,11 millions pour les personnes morales, 7,14 millions pour les personnes physiques et 4,99 millions pour d’autres impôts. Pour la Ville de Bienne, le développement des revenus fiscaux est réjouissant, mais il comporte des effets uniques qui ne peuvent pas être interprétés comme des tendances structurelles.

Comme pour d’autres communes, la marge de manœuvre de Bienne en matière de gestion financière est faible. L’endettement continuera à être sous pression ces prochaines années. Pour pouvoir investir davantage, les autorités préconisent un engagement ciblé et durable des moyens financiers, en plus du programme d’assainissement «Substance».