La Ville de Bulle (FR) met à l’enquête des adaptations de son PAL

Keystone-SDA

La Ville de Bulle (FR) met à l’enquête publique le dossier d’adaptation aux conditions d’approbation du Plan d’aménagement local (PAL) 2018. La procédure inclut certains nouveaux objets, notamment la délimitation actualisée des espaces réservés aux eaux (ERE).

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(Keystone-ATS) La démarche est distincte de la révision générale du PAL lancée en 2025, dont l’aboutissement est attendu à l’horizon 2029, ont rappelé vendredi les autorités de la deuxième ville du canton de Fribourg. En 2018, ces dernières avaient soumis à l’enquête publique des modifications de son PAL, précise le communiqué.

Celui-ci avait été approuvé en 2021 par la Direction du développement territorial (DIME), moyennant plusieurs conditions. Depuis, conformément aux dispositions fédérales, le Service cantonal de l’environnement a publié en 2022 une actualisation des données de délimitation des ERE pour tous les cours d’eau et étendues d’eau du canton.

Nouvelles données

Les communes ont dès lors été chargées d’intégrer ces nouvelles données dans leur planification territoriale. Ce que la Ville de Bulle a réalisé par le biais de l’inscription des nouvelles limites des ERE dans le PAL actuel. Par ailleurs, plusieurs changements de contexte sont intervenus entre 2021 et 2025.

Ces modifications concernent notamment l’approbation du Plan directeur régional de la Gruyère (PDR), l’entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur la mobilité, l’approbation du projet d’agglomération de 5e génération de l’association de communes Mobul (PA5) ainsi que des études et projets nécessitant des adaptations du PAL.

Ce dernier doit ainsi être partiellement adapté afin de tenir compte de ces nouvelles bases de planification supérieures.