La Ville de Genève veut décloisonner et innover d’ici 2030

La conseillère administrative de la Ville de Genève Joëlle Bertossa veut décloisonner la culture, consolider cet écosystème et innover. Elle a dévoilé lundi à Genève la feuille de route du Département de la culture et de la transition numérique (DCTN) jusqu'en 2030.

(Keystone-ATS) «C’est une partition», «ce n’est pas un plan d’action», a affirmé l’édile à la presse. Elle a rappelé le contexte financier difficile avec les coupes budgétaires et le «désarroi généralisé» face à la situation internationale actuelle. La culture doit avoir sa place, a-t-elle ajouté. Et d’observer toutefois que «Genève est assez préservée» pour le moment contre les attaques culturelles.

Parmi les chantiers, Mme Bertossa souhaite offrir aux acteurs culturels des ressources pérennes en soutenant plus longtemps certains artistes ou certains projets. «On a beaucoup augmenté les moyens, mais cela n’a pas changé la précarité», dit-elle.

Des ateliers pourraient être octroyés pour dix ans au lieu de trois. Mais il faut aussi régler l’inadéquation entre le nombre de personnes qui sortent d’écoles d’art et la possibilité de les subventionner. Plus de 50% des demandes doivent être refusées.

Autre politique, il faut favoriser les savoir-faire existants mais aussi renouveler les équipements. Mme Bertossa espère que le Canton honorera les 200’000 francs annuels qu’il a promis au Grand théâtre, aux côtés du soutien de la Ville. La rénovation de la Bibliothèque de Genève, puis celle du Musée d’art et d’histoire (MAH) seront d’importants défis. ll faut «valoriser», «sublimer» et «mutualiser», explique Mme Bertossa. La Fête de la musique sera plus sobre.

IA à utiliser

Pour investir l’espace public, la conseillère administrative veut associer la culture au territoire. Un aménagement culturel entre les différents établissements au fil du Rhône doit être pensé. Une réflexion sur l’occupation des Halles de l’île et du secteur Praille-Vernets-Acacias (PAV) doit être menée.

Mme Bertossa veut aussi que des rencontres soient provoquées. Une «rade d’été» avec des activités ponctuelles sera lancée dès 2027. Mais la conseillère administrative veut également que les musées pensent sur dix ans leur approche multidimensionnelle.

Malgré des salaires «non concurrentiels» avec le privé, elle veut attirer les futurs collaborateurs, alors que 20% des effectifs devront être renouvelés. L’intelligence artificielle (IA) doit aussi être utilisée. Des millions de pièces muséales seront numérisées avec, une première, des liens vers les recherches sur chacune d’entre elles. Et une innovation permettra de voir toutes les interventions liées à un terme au Conseil municipal.