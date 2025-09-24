La Ville de Morges se dote à son tour d’un Plan climat

Keystone-SDA

Après plusieurs villes vaudoises, Morges se dote à son tour d'un Plan climat. Il fixe le cap de la transition écologique, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Il se décline en cinq axes stratégiques et 100 mesures concrètes, a présenté mercredi sa Municipalité.

(Keystone-ATS) «Le Plan climat consolide une transition énergétique déjà bien en cours. Détentrice du label ‘Cité de l’énergie’ depuis 2000, Morges applique une stratégie énergétique ambitieuse», affirme la Municipalité. Les efforts portent leurs fruits: les émissions et la consommation d’énergie liée au chauffage ont déjà baissé respectivement de 30 % et de 17 % par habitant depuis 2018, relèvent les autorités.

«En matière d’exemplarité, la Ville a également entrepris l’assainissement de ses bâtiments, l’électrification de sa flotte de véhicules, la mise en oeuvre de sa stratégie d’arborisation et une politique proactive en faveur du zéro déchet», souligne-t-elle.

Avec le Plan climat, la Municipalité entend «fédérer les actrices et acteurs du territoire autour d’une vision commune: une ville de Morges durable et résiliente face au changement climatique». En ligne de mire, les bénéfices attendus sont un environnement urbain plus agréable et un air plus sain, une meilleure autonomie énergétique et un tissu économique local renforcé, détaille-t-elle.

L’administration vise 2040

La Municipalité fixe l’ambition de la neutralité carbone pour son territoire d’ici à 2050, et pour assurer son exemplarité, cet objectif est avancé à 2040 pour l’administration communale. Pour le territoire, cela implique de passer de 12,8 tonnes de CO2 émises annuellement par habitant à 1,5 tonne par année en 2050, selon elle.

Pour ce faire, la Municipalité se dote de cinq axes stratégiques. Ils guideront son action en matière d’atténuation et d’adaptation pour ces 25 prochaines années.

Il s’agit de vivre dans des espaces agréables, sûrs et à faible impact climatique, de préserver les ressources naturelles vitales sur le long terme, de se déplacer de façon à réduire son impact climatique, aussi bien au quotidien que pour les loisirs, de participer au développement d’une économie locale résiliente et bas carbone et, enfin, de consommer des biens et des services en faisant le choix de privilégier la qualité plutôt que la quantité.

Mobilisation citoyenne

De ces cinq axes découlent 100 mesures concrètes à mettre en oeuvre ou à poursuivre d’ici à 2030. Certaines mesures portent sur les infrastructures et la planification, comme par exemple le développement du réseau de chauffage à distance Morges-Nord.

D’autres mesures ciblent les ressources et les milieux naturels, comme par exemple la lutte contre les espèces invasives ou la renaturation de la rivière Morges.

La mobilisation citoyenne représente aussi un enjeu majeur en matière de mobilité durable et de choix de consommation. C’est pourquoi la Municipalité renforcera ses actions de sensibilisation et d’encouragement et développera un concept de dialogue participatif pérenne avec la société civile.

La transition écologique est, elle, déjà bien en marche, est-il rappelé. En 2026, le plan des investissements de la Ville accordera 24 millions de francs pour des projets liés au climat. Ces montants concernent notamment le chauffage à distance Morges-Nord, l’assainissement des bâtiments ou encore la transformation de la patinoire en complexe sportif quatre saisons.