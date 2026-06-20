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La Ville de Prilly lance sa première programmation culturelle

Keystone-SDA

La Ville de Prilly, dans l'Ouest lausannois, lance cette année sa première programmation culturelle. "Votre été culturel à Prilly" propose du 24 juin au 29 août dix événements mêlant théâtre, musique, balades insolites et cinéma. Les rendez-vous prévus mettent en lumière les artistes de Prilly et de la région.

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1 minute

(Keystone-ATS) Ce programme a été concocté par la Commission culturelle de la commune, indique-t-elle dans un communiqué. La saison estivale débutera le 24 juin au soir avec une pièce de théâtre, «On ne badine pas avec l’amour dans la rue», par le Collectif Bâclé. Du Musset revisité entre théâtre, musique et acrobaties, est-il précisé.

Un mini festival de courts-métrages, «Prilly Courts Mixages», se tiendra les 21 et 22 août. Deux balades urbaines, dont une «déjantée», sont aussi agendées, ainsi que plusieurs concerts et performances musicales ou de danse (jazz, opéra, music-hall, classique et folk celtique).

L’entrée est libre et gratuite pour l’ensemble des événements, indique encore la Ville.

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