La Ville de Sion accueille le colloque NeoAlps26

Keystone-SDA

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Consacré au néolithique dans l'arc alpin, le colloque international NeoAlps26 se déroulera à Sion du 7 au 10 octobre. Des dizaines de spécialistes sont attendus pour évoquer les recherches récentes, tandis que le public pourra aussi participer via une conférence gratuite.

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(Keystone-ATS) «Le Valais, particulièrement riche en vestiges de cette période marquée par d’importantes transformations des sociétés humaines, sera au coeur de ces rencontres», indique le Canton dans un communiqué. Et de citer notamment la mise au jour des plus anciennes traces de labours d’Europe sur le site des Arsenaux à Sion ou les nombreuses fouilles réalisées à Naters.

«Les découvertes des trois dernières décennies incitent à considérer les régions alpines comme des espaces dynamiques, habités et connectés, et non plus comme de simples zones de passage ou d’exploitation des ressources», poursuit le communiqué. Afin de discuter de ces nouvelles connaissances, l’Office cantonal d’archéologie (OCA) et l’association Pro Vallensi ont initié l’organisation de NeoAlps26. Des représentants de plusieurs universités européennes sont attendus (Zurich, Milan, Trente, Lyon, Innsbruck).

Pour le grand public, une conférence gratuite sera donnée le mercredi 7 octobre à 18h30 à la salle NODA BCVS à Sion. Elle sera présentée par Marc-Antoine Kaeser, professeur et directeur du Laténium de Neuchâtel.