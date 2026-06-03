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Lausanne: l’Espace dédié aux personnes précaires ouvre le dimanche

Keystone-SDA

La ville de Lausanne étend au dimanche l'ouverture de l'Espace, un lieu qui accueille de jour les personnes vulnérables, sans-abri ou vivant dans la précarité. Elle comble ainsi un besoin, la plupart des institutions sociales étant fermées le dimanche.

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(Keystone-ATS) L’Espace, sis à la rue Saint-Martin, offrait déjà toute l’année un accueil de jour du lundi au vendredi, rappelle mercredi la ville de Lausanne. Depuis le 1er juin, il ouvre également le dimanche de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00. Entre 12h00 et 13h30, un repas de midi y est servi par la Soupe populaire de la Fondation Mère Sofia.

En 2025, environ 300 personnes en moyenne ont fréquenté l’Espace chaque jour. Elles y sont accueillies de manière inconditionnelle et sans inscription. Diverses prestations sont proposées, comme des petits-déjeuners, des collations ou des accompagnements administratifs pour aider à sortir de l’urgence.

L’an dernier, 4350 entretiens ont été menés pour un suivi socio-administratif. L’Espace propose aussi des cours de français et une permanence infirmière une fois par semaine. Il sert aussi d’adresse postale pour les sans-abri. Et une consigne à bagages permet de déposer ses affaires durant la journée.

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