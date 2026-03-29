Lausanne: la gauche plurielle conserve ses six sièges

Keystone-SDA

Il n'y aura pas de rééquilibrage des forces à la Municipalité de Lausanne: le PLR n'est pas parvenu dimanche à décrocher un deuxième siège. L'alliance rose-rouge-verte a réussi le pari de conserver ses six sièges au second tour. La PS Emilie Moeschler arrive en tête.

2 minutes

(Keystone-ATS) La gauche restera donc encore une fois ultra majoritaire pour une cinquième législature consécutive, l’équation étant toujours de 6-1. Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand conserve son siège, mais restera le seul municipal de droite à l’exécutif de la capitale vaudoise.

La conseillère communale PLR Mathilde Maillard n’a pas réussi à confirmer son excellent score du 1er tour (7e place) et à souffler le siège du candidat popiste Xavier Roth, arrivé en 8e position. Pour ce second tour, la situation s’est inversée, et c’est le candidat de la gauche radicale qui lui passe devant.

Junod en 3e position

A gauche, les quatre sortants ont assuré leur réélection: la socialiste Emilie Moeschler (PS) arrive en tête avec 57,36% des suffrages (18’279 voix), devant le Vert Xavier Company (57,19% – 18’225), le syndic socialiste sortant Grégoire Junod (56,69% – 18’065), la Verte Natacha Litzistorf (54,08% – 17’234), le nouveau venu PS Julien Eggenberger succédant à Florence Germond (52,44% – 16’711) et le POP Xavier Roth remplaçant David Payot (47,10% – 15’008).

Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand termine au 6e rang avec 47,94% des suffrages (15’275 voix). Ses colistières Mathilde Maillard et Marlène Bérard se classent respectivement au 8e et 9e rang, avec 13’686 et 12’144 voix. Derrière, l’UDC Fabrice Moscheni finit en 11e position et le candidat «indépendant» Bruno Dupont (Stop drogue et narcotrafic) au 12 et dernier rang.

Le taux de participation est de 34,58%, contre 41,17% au 1er tour.

La gauche régnait déjà sur l’exécutif lausannois avec six élus sur sept sièges depuis 20 ans: trois socialistes, deux Vert-e-s et un représentant du Parti ouvrier populaire (POP). Après une tentative des écologistes de partir seuls au premier tour il y a cinq ans, la traditionnelle et éprouvée alliance rose-rouge-verte a été reconduite cette année sous le nom de «l’alliance pour Lausanne».