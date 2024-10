Lausanne: le MCBA propose une plongée dans l’imaginaire de la mer

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Pour sa nouvelle exposition, le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) propose un voyage sur le thème de mer. Les oeuvres présentées, entre enchantement et tragédie, montrent comment les artistes ont imaginé la mer du 19e siècle à nos jours.

A voir jusqu’au 12 janvier 2025, « Thalassa! Thalassa! » démarre dès le hall d’entrée du MCBA, dont la verrière a été recouverte de feuilles argentées par l’artiste lausannoise Sandrine Pelletier, comme si une vague géante s’était écrasée sur le vitrage. L’exposition se déploie ensuite sur deux étages, tous deux découpés en trois parties, comme autant de territoires à explorer: rivages, profondeurs et abysses.

La mer y est vue sous tous ses aspects. Le rivage, par exemple, peut être celui des muses du tableau « Soir antique » d’Alphonse Osbert – qui sert d’affiche à l’exposition -, où la mer et l’horizon sont sources d’émerveillement. Ces mêmes rivages sont aussi évoqués sous une forme moins romantique, avec par exemple plusieurs tableaux sur le début du tourisme balnéaire, voire dramatique, à l’image de photos de migrants échoués sur des plages espagnoles.

Après les rivages, l’exposition devient « verticale » avec une descente dans les profondeurs et les abysses. Cette plongée se fait notamment au travers de deux classiques littéraires, « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne et la « Petite sirène » d’Andersen. Mais aussi grâce aux différents objets et oeuvres exposés, de collections de coquillages aux représentations des abysses par les surréalistes, en passant par des extraits des premiers documentaires sur les animaux marins.

Coraux en crochet

Le clou de l’exposition tient sans doute au projet « Crochet Coral Reef », soit la création en crochet de récifs coralliens. Cette oeuvre collaborative s’est développée à travers le monde sous l’initiative de deux soeurs australiennes, Margaret et Christine Wertheim. A Lausanne, ce sont six îles coralliennes qui sont exposées, créées par 4000 adeptes du crochet pour le musée Burda à Baden-Baden en Allemagne. Sous ses apparences joyeuses et archi-colorées, cette installation « immersive » se veut, surtout, comme une action artistique en réaction à la mort programmée des coraux.

Jeudi lors de la présentation de l’exposition à la presse, les deux commissaires Catherine Lepdor et Danielle Chaperon ont expliqué qu’elles n’avaient pas conçu « une exposition sur la mer, mais sur l’imaginaire de la mer ». Un imaginaire qui embrasse toutes sortes d’émotions, même si ce sont surtout des tonalités sombres et angoissantes qui ressortent de l’exposition.

Celle-ci se clôt d’ailleurs sur une oeuvre de Miriam Cahn, « Notre fond de mer », où une femme et son enfant sombrent dans les abysses. Juste à côté, une installation vidéo de Yael Bartana montre, sur fond noir et avec une bande-son anxiogène, une pluie ininterrompue d’objets évoquant des drames collectifs, notamment des guerres et naufrages.

« Le titre de l’exposition, Thalassa ! Thalassa ! (c’est-à-dire mer ! mer !) est un cri de joie. Mais cette tonalité de joie n’est plus vraiment actuelle aujourd’hui », a remarqué Catherine Lepdor, évoquant les drames liés à la mer et les différentes atteintes à sa biodiversité.

Pour créer cette exposition, le MCBA s’est appuyé sur ses propres collections, ainsi que sur plusieurs prêts de collections privées et de musées suisses ou européens, à l’image par exemple du musée d’Orsay et du Petit Palais à Paris ou de musée de la Vie romantique à Vienne.