Lausanne: un homme décède une semaine après une altercation

Keystone-SDA

Un Vaudois de 82 ans est décédé le 9 avril à Lausanne, une semaine après une altercation survenue à l'avenue de Sévelin. Une dispute au sujet d'un chien semble être à l'origine de la mort de l'octogénaire.

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(Keystone-ATS) L’incident s’est produit le jeudi 2 avril vers 15h00 sur le parking d’un commerce situé dans le quartier lausannois, précise mercredi la police municipale dans son communiqué. «Selon les premiers éléments de l’enquête, une altercation a eu lieu peu auparavant entre la victime et un compatriote de 57 ans également domicilié dans le canton de Vaud au sujet d’un chien enfermé dans un véhicule.»

Le propriétaire de l’animal a chuté en arrière et heurté le sol au niveau de la tête dans ce contexte, indique encore la police. Dépêchée sur place et avisée d’un arrêt cardio-respiratoire, la centrale vaudoise de police a constaté, à son arrivée, que la victime était déjà prise en charge par des passants, dont une infirmière qui a prodigué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours.

L’homme de 82 ans a ensuite été transporté au CHUV, où il est décédé une semaine plus tard. «L’autre protagoniste a été entendu par le procureur de service, puis laissé aller», ajoute la police municipale.

Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances exactes du décès. L’enquête a été confiée à la police judiciaire municipale de Lausanne.