Lausanne – Prilly-Malley: 2 trains spéciaux par heure et direction

Keystone-SDA

Depuis dimanche soir, plusieurs câbles ont pris feu près de la voie 1 en gare de Lausanne. Les dégâts sont importants et la reprise du trafic n’est pas attendue avant mardi matin.

(Keystone-ATS) Les travaux de réparation des câbles ont commencé, ont indiqué les CFF lundi matin. Vu la dimension du dégât, ces travaux sont très complexes, voir entre six à huit heures par câbles. Ceci est dû au fait qu’il y a 1000 connexions par câble et les câbles ont été brûlés, donc complètement détruits.

Par comparaison, quand il y avait eu le dégât aux câbles à Renens en 2023, les connexions étaient 500 par câble et seulement coupés, ce qui comporte des dégâts moins graves qu’un embrasement.

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne et Prilly-Malley depuis dimanche soir 20h45.

Au téléphone, une porte-parole des CFF a indiqué à Keystone-ATS, vers 6h10 que «deux trains par heure et par direction» allaient désormais pouvoir circuler entre Lausanne et Renens. Aux 13 bus de remplacement se sont ajoutés 17 bus à partir de 07h00.

Sur son site internet, l’entreprise ferroviaire donne les indications suivantes: «les lignes TGV, EC, IC1, IC5, IC51, IR, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4, R8 et R9 sont concernées. Des bus de remplacement (EV) vont être mis en service entre Lausanne et Renens VD. Des temps d’attente sont à prévoir».

Passer par Bienne pour rejoindre Berne

«Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Berne circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Bâle CFF circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Olten, Aarau, Zurich gare principale, Lucerne, Zofingue, Sursee circulent via Bienne. Les voyageurs entre Zurich gare principale, St-Gall, Olten et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Bienne et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Fribourg circulent via Yverdon-les-Bains. Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg», détaillent les CFF.

La cause de cet incident technique survenu sur la voie 1 de la Gare de Lausanne est, selon les premières investigations des CFF, due à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters.

Lausanne a accueilli, dimanche en fin d’après-midi, le derby lémanique de Super League de football entre le Lausanne-Sport et le Servette FC (3-3).