Le bénéfice net de H&M divisé par deux au 1er trimestre

Keystone-SDA

Le géant suédois de l'habillement H&M a publié jeudi des résultats en deçà des attentes, dont une forte chute de son bénéfice net sur le premier trimestre de son exercice décalé.

(Keystone-ATS) Entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025, le numéro deux mondial du secteur a vu son bénéfice net fondre de 53% à 579 millions de couronnes (50,9 millions de francs au cours du jour) par rapport à la même période l’année dernière.

« Bien que nous ayons réalisé des progrès importants dans notre plan et que nous ayons une bonne maîtrise des coûts, nos ventes et nos bénéfices au cours du trimestre ont été un peu plus faibles que prévu – mais le premier trimestre est le plus petit trimestre de l’année pour nous en termes de ventes et de marge, et nous sommes confiants pour l’avenir », a déclaré le directeur général Daniel Ervér, cité dans le rapport.

Vers 08H15 GMT à la Bourse de Stockholm, le titre de H&M perdait 1,24% dans un marché en baisse.

Le bénéfice d’exploitation a reculé de 42% à 1,2 milliard de couronnes en raison d’une marge brute plus faible.

Le recul des marges est imputable à « l’augmentation des rabais et les investissements dans l’offre client », indique-t-il.

« La couronne suédoise s’est renforcée au premier trimestre, de sorte que les effets de la réévaluation des devises ont également eu un impact négatif sur la marge brute par rapport à l’année précédente », ajoute le géant suédois.

Le géant textile suédois a aussi dû affronter une gestion des stocks perturbée par une prolongation des délais de transport liée à la situation en mer Rouge, en raison des frappes menées par les Houthis du Yémen.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 3% à 55 milliards de couronnes, grâce aux collections pour femmes, et H&M table sur une hausse de 1% de ses ventes sur le mois de mars 2025.

« Les améliorations que nous avons apportées, en particulier dans l’assortiment féminin, commencent à avoir un effet positif », affirme le groupe qui dit avoir simplifié l’organisation et s’être adapté plus rapidement aux « nouvelles tendances ».