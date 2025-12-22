Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Keystone-SDA

Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres "The Road to Hell", "Josephine" et "Driving Home For Christmas", est décédé à 74 ans, a annoncé lundi sa famille à des médias britanniques.

(Keystone-ATS) «C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris», ont indiqué ses proches dans un communiqué, ajoutant qu’il «s’est éteint paisiblement aujourd’hui (lundi) à l’hôpital des suites d’une courte maladie».