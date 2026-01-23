Le Collège Voltaire entre dans l’inventaire cantonal

Keystone-SDA

Le Collège Voltaire à Genève fait son entrée dans l'inventaire cantonal des biens à protéger. Cette décision doit permettre de préserver ses qualités architecturales tout en reconnaissant le rôle important de cet établissement public, a affirmé vendredi le Canton.

(Keystone-ATS) Les architectes Georges Peloux et Maxime de Rham avaient pensé ce bâtiment, alors Ecole supérieure de jeunes filles. Celui-ci reflète la volonté de l’Etat de doter Genève d’infrastructures éducatives «durables» et «fonctionnelles», ajoute le Canton.

Le site avait dû être reconstruit en 1970 après un incendie. Il est alors agrandi mais ces parties ne sont pas protégées par l’entrée annoncée vendredi.

Le bâtiment associe deux corps massés au nord et un long corps rectangulaire au sud. Il rassemblait quatre niveaux, puis cinq dès 1970. Les huisseries en bois, la portée d’entrée et l’horloge n’ont pas changé.

Le style montre le «retour à l’ordre» dès 1910 après la fin de l’Art nouveau à Genève. Et le Canton a souhaité reconnaître l’importance du site.