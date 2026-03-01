Le Conseil d’Etat neuchâtelois en appelle au courage en ce 1er mars

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a délivré dimanche un message mettant en exergue l'esprit et le courage des républicains de 1848 à l'occasion du 1er mars. Des valeurs qui résonnent comme un rappel précieux durant les périodes de transition et d’incertitudes.

(Keystone-ATS) «Faire face au présent demande courage et détermination, dessiner l’avenir implique une vision commune et un engagement collectif», a dit l’exécutif. «Si ce jour est historique, en marquant le choix de la République, il rappelle aussi que les Neuchâtelois ont alors su transformer l’incertitude en élan et le changement en projet pour le canton.»

«C’est dans cet esprit que le Conseil d’Etat a élaboré son programme de législature 2026-2029, articulé autour de trois axes, rappelle le communiqué. Ces derniers, en se référant aux verbes «vivre», «développer» et «innover» et décrits comme porteurs d’une «vision d’avenir, appellent à l’engagement de toutes et tous».

Fritz Courvoisier

Un engagement qui fait écho à celui des républicains de 1848, et qui s’exprime notamment à travers la traditionnelle «Marche du 1er mars». «Mus par un idéal commun, les révolutionnaires ont convergé vers Neuchâtel pour y fonder un nouveau destin collectif, et une vision d’avenir», relève le gouvernement cantonal.

«Leur engagement est une source d’inspiration restée intacte», note-t-il. Le 1er mars 1848, avec une Europe secouée par les révolutions du «Printemps des peuples», Fritz Courvoisier a conduit une troupe de quelques centaines d’hommes des Montagnes neuchâteloises à Neuchâtel pour abolir la principauté et «faire triompher la justice, l’égalité et la fraternité».