Le Conseil des Etats veut de nouvelles mesures contre le loup

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats poursuit la chasse aux loups. Il a soutenu jeudi deux motions pour d'une part tirer le prédateur dans les districts francs et d'autre part régler le sort des individus problématiques. Le National doit encore se prononcer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La législation sur les loups est actuellement insuffisante, selon Esther Friedli (UDC/SG). Elle empêche les tirs dans les régions où les zones d’estivage d’animaux de rente et les districts francs se recoupent.

Elle veut y remédier afin que les loups pour lesquels une autorisation de tir a été délivrée puissent également être abattus dans les districts francs. Une majorité du centre-droite a adopté le texte par 33 voix contre 10.

Il en a été de même avec la motion déposée par Pascal Broulis (PLR/VD) acceptée par 32 voix contre 6. Son texte demande que la régulation des loups problématiques, y compris ceux appartenant à une meute, doit être possible tout au long de l’année lorsqu’ils causent des dommages importants.

Le Vaudois a rappelé la forte augmentation de meute de loups qui posent de réels problèmes. «On doit être à l’écoute de nos éleveurs», a-t-il dit.

