Le Conseil des Etats veut de nouvelles mesures contre le loup
Le Conseil des Etats poursuit la chasse aux loups. Il a soutenu jeudi deux motions pour d'une part tirer le prédateur dans les districts francs et d'autre part régler le sort des individus problématiques. Le National doit encore se prononcer.
(Keystone-ATS) La législation sur les loups est actuellement insuffisante, selon Esther Friedli (UDC/SG). Elle empêche les tirs dans les régions où les zones d’estivage d’animaux de rente et les districts francs se recoupent.
Elle veut y remédier afin que les loups pour lesquels une autorisation de tir a été délivrée puissent également être abattus dans les districts francs. Une majorité du centre-droite a adopté le texte par 33 voix contre 10.
Il en a été de même avec la motion déposée par Pascal Broulis (PLR/VD) acceptée par 32 voix contre 6. Son texte demande que la régulation des loups problématiques, y compris ceux appartenant à une meute, doit être possible tout au long de l’année lorsqu’ils causent des dommages importants.
Le Vaudois a rappelé la forte augmentation de meute de loups qui posent de réels problèmes. «On doit être à l’écoute de nos éleveurs», a-t-il dit.