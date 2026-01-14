Le Conseil fédéral soutient l’organisation des JO d’hiver 2038

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2038. Il a mis en consultation mercredi un projet prévoyant une aide financière fédérale de 200 millions de francs maximum.

(Keystone-ATS) Aux yeux du gouvernement, un tel événement international offre de grandes opportunités. Et de citer notamment le développement du sport, les innovations techniques, la promotion de la cohésion sociale, la création de valeurs pour le tourisme à long terme et l’image positive de la Suisse.

La Suisse devrait devenir le premier «pays hôte» de l’histoire du mouvement olympique. Les Jeux se dérouleront de manière décentralisée, dans les quatre régions linguistiques. Aucune nouvelle construction ne sera réalisée.

Si le dossier helvétique répond aux exigences du CIO, la Suisse se verra attribuer l’organisation des Jeux.