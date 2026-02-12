Le Festival 1066 d’Epalinges tire la prise

Keystone-SDA

Il n'y aura pas de 12e édition du 1066 Festival à Epalinges (VD) cette année. Le comité d'organisation, par la voix de son président Guillaume "Toto" Morand, a annoncé au Conseil communal cette semaine et sur les réseaux sociaux la fin de la manifestation qui célébrait les musiques du monde et la diversité culturelle.

(Keystone-ATS) «C’est avec une certaine tristesse que je vous annonce la décision du comité de mettre fin au 1066 Festival. Une décision qui a été dure à prendre. Toujours dur d’arrêter quelque chose qu’on aime», écrit l’entrepreneur lausannois dans son intervention.

«Il n’y a pas une raison d’arrêter le festival mais plusieurs qui sont venues s’accumuler. Les énumérer toutes prendrait trop de temps. Nous pensons que c’est le bon moment (…) Point important, même si tout devient plus difficile, nous n’arrêtons pas pour des raisons financières», explique Toto Morand. «On finit clean, pas de faillite, pas de factures ouvertes, tout le monde a été payé».

Le festival aura donc connu onze éditions. Il a notamment accueilli Ibrahim Malouf, Joey Starr, Goran Bregovic, Emir Kusturica, Amadou et Mariam, Salif Keita ou encore Oxmo Puccino. Il attirait en moyenne entre 1500 et 2000 personnes

Le Festival 1066 – le code postal d’Epalinges – se distinguait par sa volonté d’allier tradition et modernité. Il a été organisé chaque année depuis 2013, à l’exception d’une pause de deux ans lors de la pandémie de coronavirus. Guillaume «Toto» Morand présidait l’association qui gère le festival.