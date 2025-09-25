La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le festival de BD Tramlabulle de retour ce week-end

La 28e édition du festival international de la bande dessinée Tramlabulle se tiendra ce week-end à Tramelan (BE). Au total, une trentaine d'auteurs de BD venus de Suisse, de Belgique, de France et d'Italie présenteront leurs planches.

(Keystone-ATS) Le vernissage d’une exposition de planches de BD ainsi qu’une conférence de Juliez Dachez sur les enjeux de l’autisme à l’âge adulte ouvriront le festival vendredi soir. La Française, auteure d’une BD sur le sujet, a été diagnostiquée autiste à 27 ans. Elle parlera de son ouvrage et racontera sa propre expérience.

Au programme du festival, qui se déroulera de vendredi à dimanche, figurent également des ateliers et concours de dessin, des séances de dédicaces, une chasse aux trésors, cinq expositions et plusieurs spectacles, dont celui du chanteur pour enfants Gaëtan.

Au chapitre des nouveautés, les organisateurs ont décidé de mettre en place cette année différents petits podiums de discussions avec des auteurs.

Au début, Tramlabulle était pensé pour les familles. Mais en 30 ans, la BD, comme la société, a énormément évolué. Les organisateurs se sont donc donné la mission de décloisonner le monde de la bande dessinée pour la faire connaître à un public dépassant le cercle des bédéphiles convaincus.

