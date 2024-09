Le Festival de cinéma de San Sebastien ouvre avec « Emmanuelle »

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le festival de cinéma de San Sebastien a débuté vendredi en Espagne avec la projection très attendue du remake féministe d' »Emmanuelle », réalisée par la Française Audrey Diwan, et la remise d’un prix d’honneur à l’acteur espagnol Javier Bardem.

Seize films au total sont en compétition pour la Coquille d’or, principale récompense du festival, qui se tient jusqu’au samedi 28 septembre dans la cité balnéaire du pays basque en présence de stars comme Cate Blanchett, Johnny Depp, Pamela Anderson, Isabelle Huppert ou Monica Bellucci.

Parmi ces long-métrages figure « Quand vient l’automne », du réalisateur français François Ozon, « The Last Showgirl », de l’Américaine Gia Coppola, « El lugar de la otra » de la réalisatrice chilienne Maite Alberdi et « Emmanuelle » d’Audrey Diwan.

Ce film, projeté vendredi soir, est une réinterprétation du classique français de 1974 réalisé par Just Jaeckin et intecarné par Sylvia Kristel, symbole d’une étape de la révolution sexuelle des années 1970 dans une époque encore très chaste à l’écran.

Remake joué par une Française

Pour ce remake, présenté comme « une exploration du plaisir dans une ère post-Me Too », Audrey Diwan a choisi la Française Noémie Merlant comme actrice principale. Cette dernière y joue en anglais, donnant notamment la réplique à la star américaine Naomi Watts.

Interrogée vendredi en conférence de presse, Noémie Merlant a assuré s’être « vue » en Emmanuelle.

« Au début du film, on a une femme qui ne s’appartient pas, qui ne possède pas son corps, qui répond aux diktats de la société (…) Et puis on a ce voyage avec elle, cette histoire avec elle, où elle essaie vraiment d’être Emmanuelle, de se laisser aller », a-t-elle expliqué.

Le gala d’ouverture du festival a été également marqué par la remise d’un prix d’honneur à Javier Bardem, venu pour la première fois à San Sebastien il y a 30 ans pour le film « Macho ». L’acteur espagnol est déjà détenteur d’un Oscar et d’un prix du meilleur acteur au festival de Cannes.

Le réalisateur Pedro Almodóvar, récompensé au début du mois par le Lion d’or du festival de Venise pour son premier film en anglais, « The Room Next Door », recevra quant à lui jeudi le prix d’honneur Donostia du festival pour l’ensemble de sa carrière.

Trois coproductions suisses ont été sélectionnées par ce festival: « Bagger drama » de Piet Baumgartner, « Las Novas del Sur » (Les fiancées du Sud) d’Elelna Lopez Riera et « Reas » de Lola Arias.