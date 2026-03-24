Le festival Les Georges dévoile la programmation de sa 12e édition

Keystone-SDA

Le festival Les Georges, à Fribourg, dévoile la programmation de sa 12e édition, prévue du 13 au 18 juillet. L'emblématique place Georges-Python sera animée par les concerts des têtes d'affiche que sont Solann, Benjamin Biolay, Oklou, Giorgio Poi ou encore Rim’K.

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(Keystone-ATS) Entre soirées gratuites (lundi, jeudi et vendredi) et soirées payantes (mardi, mercredi et samedi), «Les Georges maintiennent les particularités qui font leur identité», ont rappelé mardi les organisateurs en présentant leur programme. Après une annulation forcée en 2023, le festival a réinvité le lundi Flora Fishbach.

La Française proposera une pop mélancolique aux sonorités inspirées des années 1980. En ouverture du festival, la Fribourgeoise Fauste, à la «voix caressante», «bercera» la foule avec une pop electro sensible. Le Square sera inauguré par la voix «profonde» de la multi-instrumentiste zurichoise Palinstar et sa folk réconfortante.

Benjamin Biolay

La Tessinoise Rebecca Solari, moitié de Crème Solaire, présentera son nouveau projet expérimental Fulmine, précise le communiqué. La soirée se terminera avec le Fribourgeois Big Gina, qui proposera un DJ set au rythme des icônes de la pop des années 2000.

Le mardi, Benjamin Biolay, avec sa pop-rock aux textes profonds teintés de mélancolie et d’amour, jouera aux Georges son unique date de l’été en Suisse. En début de soirée, il soufflera comme un «vent de fraîcheur» avec la pop italienne de l’auteur-compositeur et multi-instrumentiste Giorgio Poi.

Deux trios suisses feront résonner Le Square: Malummí, entre «douceur folk et clair-obscur sonore», et Glaascats, dont le rock alternatif aurait dû prolonger la soirée annulée du 11 juillet 2023. Danon des prés (CH) clôturera une soirée placée sous le signe du rock avec une sélection oscillant entre new-wave et électro-rock.

Aspect suisse

Le mercredi fera la part belle au rap et au R’n’B. Le «Tonton» du rap français Rim’K réunira tous les publics avec son rap à la fois «old-school et résolument moderne». Ensuite, aupinard (France) présentera ses productions mêlant bossanova et R’n’B lors d’un concert «chaloupé».

Le Fribourgeois Tiduzz touchera pour sa part les âmes sensibles avec son «painrap», alors que Jule X fera sauter les foules en «bärndütsch» avec son rap efficace. La soirée se terminera avec le concert ultra de la Parisienne LinLin.

Le jeudi, c’est le projet suisse Leopardo qui ouvrira les feux avec un garage rock lo-fi aux sonorités «tant pop que psychédéliques». La soirée se poursuivra avec le duo tessinois Moltomale et sa performance live basée sur l’improvisation entre trap, pop et punk.

Lalalar fera danser la foule de la Grande Scène au rythme d’un rock/electro turc décalé. L’italo-palestinienne Tära fera quant à elle découvrir un «style bien à elle», l’Arab’n’b. Le dernier «slot» sera confié à l’électro raï du Suisso-marocain Sami Galbi.

Textes romantiques

Le vendredi sera porté par le concert du Français St Graal aux textes romantiques sur fond d’électro-pop synthétique. Plus tôt, sa compatriote Sheng proposera un live entre hyperpop et rap. Dachs (CH), à la voix cristalline, bercera Le Square au son de sa suave pop en suisse allemand.

Les Lausannois de 24 KIARA viendront «ambiancer» la foule, grâce à un doux mélange entre pop, punk et électro, relèvent encore les organisateurs. En fin de soirée, le DJ genevois Laxxiste A. emmènera le public dans les méandres de la scène techno.

La dernière soirée du festival, le samedi, accueillera la nouvelle voix marquante de la scène française Solann. Les Georges se réjouissent du «show lumineux, dansant et atmosphérique» d’Oklou, artiste française référence de l’hyperpop actuelle, pour son unique date en Suisse de l’année.

Dans la continuité de la soirée, le Talu (Belgique) fera danser le public avec son rap «digital intime et énervé». Kay Yōko (CH), qui vient de gagner la Demotape Lyrics & Beats aux M4Music, envoûtera l’assistance de sa «bedroom pop». La soirée se terminera avec le DJ set techno et drum & bass de bin (CH).

Les organisateurs ont enfin rappelé leur offre de médiation culturelle ainsi que l’existence de la journée dédiée aux familles, le mercredi, et de la garderie gratuite.