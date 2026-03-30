Le festival Murten Classics sous le signe de la liberté cette année

Keystone-SDA

La 38e édition du festival Murten Classics, prévue du 9 au 30 août à Morat (FR) et Villars-les-Moines (BE), sera placée sous le signe de la "mémoire et de l’appel à la vigilance". Le programme aura pour thème principal cette année la liberté.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les temps forts de l’événement moratois ont été présentés lundi par le directeur artistique Christoph-Mathias Mueller. Ils seront constitués par la présence du jeune saxophoniste classique espagnol Juan David Toro Martìn, accompagné par l’Orchestre philarmonique tchèque de Prague et les récitals du baryton Roger Casanova.

Le festival proposera encore les sonorités de violon interprétées par trois solistes féminines (Lisa Rieder, Marie Hendel et Esther Hoppe), le Requiem de Mozart avec cinq solistes, l’orchestre baroque Capriccio et un chœur de 100 chanteurs ainsi que «Comedy meets Classics» par le duo allemand Ass-Dur des frères Wagner.

Plateau paritaire

Pour la première fois, la manifestation présentera de manière «presque paritaire» des solistes femmes et hommes. La part des musiciennes et musiciens suisses atteindra cette année 50% du plateau du festival. Le violon, «reine de l’orchestre», en sera par ailleurs l’instrument phare, emblématique de la musique classique.

Dans le détail, l’un des moments forts sera donc l’expérience immersive à 360 degrés dans l’Eglise allemande de Morat, avec le concert choral «Et lux perpetua». Cent choristes, placés à la tribune et autour de l’autel, «embrasseront» le public de leur son, accompagnés des solistes et de l’orchestre baroque Capriccio.

Bataille de Morat

Au-delà, les organisateurs ont répété qu’il leur était toujours difficile «de mettre en avant certains concerts», «car le festival a pour ambition de séduire un large public grâce à un programme riche et varié». L’édition 2026 coïncide aussi avec la commémoration du 550e anniversaire des batailles de Grandson (VD) et de Morat.

«Nous ne célébrons pas seulement des victoires historiques: nous nous souvenons aussi du prix que des femmes et des hommes ont payé pour leur liberté», a relevé Christoph-Mathias Mueller dans la préface du dossier de presse. «Ces années de mémoire nous rappellent que la liberté n’est jamais acquise.»

Le festival d’été Murten Classics, festival intercantonal, est reconnu bien au-delà de la région pour sa programmation dédiée à la musique classique. Depuis 1989, pendant trois semaines en août, des lieux emblématiques situés dans les cantons de Berne et de Fribourg accueillent les concerts du festival.

Avec jusqu’à 35 concerts, près de 800 musiciennes et musiciens internationaux enthousiasment chaque année environ 8500 visiteurs.