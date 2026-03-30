Le G7 prêt à des mesures pour la stabilité du marché de l’énergie

Keystone-SDA

Le G7 des ministres des Finances et de l'Énergie s'est dit disposé lundi à "prendre toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité du marché de l'énergie, selon un communiqué de la présidence française du groupe des sept économies avancées.

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(Keystone-ATS) «Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, en étroite coordination avec nos partenaires, notamment pour préserver la stabilité et la sécurité du marché de l’énergie», déstabilisé par la guerre au Moyen-Orient, selon le communiqué diffusé à l’issue d’une réunion en visioconférence.

Les ministres ont également réaffirmé leur «ferme engagement en faveur de marchés de l’énergie fonctionnant correctement, stables et transparents».

«Nous soutenons les efforts appropriés visant à maintenir une offre adéquate sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz et prenons note des options de l’AIE pour gérer la demande, en fonction des circonstances propres à chaque pays, afin de contribuer à lisser les conditions du marché et de limiter une volatilité excessive», ont-ils ajouté.

Stocks stratégiques

Le 19 mars, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait indiqué que ses pays membres avaient commencé à mettre sur le marché les stocks stratégiques de pétrole qu’ils avaient annoncé libérer mi-mars, un total de 426 millions de barils, en majorité du pétrole brut, devant être mis à disposition.

Le G7 a par ailleurs appelé lundi «tous les pays à s’abstenir d’imposer des restrictions injustifiées à l’exportation d’hydrocarbures et de produits connexes», soulignant «l’importance d’une action internationale coordonnée» pour atténuer l’impact de la guerre et «de flux commerciaux sûrs et ininterrompus».

L’Inde a par exemple décidé de mettre en place des taxes sur le gazole et le kérosène destinés à l’exportation «pour assurer une meilleure disponibilité de ces produits pour la consommation intérieure».

Le communiqué du G7 indique également que les banques centrales des pays qui le composent, présentes à la réunion, «sont fermement déterminées à maintenir la stabilité des prix et à garantir la résilience continue du système financier».

«La politique monétaire», à savoir une éventuelle révision des taux directeurs face à l’impact des prix de l’énergie et d’autres matières premières sur l’inflation, «restera dépendante des données», notamment l’inflation et l’activité économique.

Soutien à l’Ukraine

Les ministres du G7 ont également réaffirmé leur «soutien indéfectible» à l’Ukraine et «leur engagement à maintenir la pression sur la Russie en vue d’aboutir à une paix juste et durable».

La France préside en 2026 le groupe de pays qui rassemble Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.