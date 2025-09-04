La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le laboratoire vaudois AC Immune biffe un emploi sur trois

Keystone-SDA

Après avoir revu stratégie, la société biopharmaceutique vaudoise AC Immune a décidé de se concentrer à l'avenir sur son portefeuille de produits clés. En conséquence, le laboratoire va réduire ses effectifs d'environ 30%.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) AC Immune mettra désormais l’accent sur le développement clinique avancé du portefeuille d’immunothérapies actives pour les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, ainsi que sur le développement de candidats médicaments à forte valeur ajoutée permettant le ciblage intracellulaire, indique jeudi dans un communiqué le laboratoire basé à Lausanne.

«Il s’agissait de préserver la société sur le long terme. Trouver les capitaux dans le secteur des biotechnologies est devenu très dur, voire presque impossible», a expliqué à l’agence AWP Andrea Pfeifer, cofondatrice et directrice générale d’AC Immune depuis 2003.

En conséquence, la société biopharmaceutique réduira ses effectifs d’environ 30%. «Cela signifie que 31 collaborateurs sur 170 seront licenciés», a précisé Mme Pfeifer. Ces changements devraient intervenir d’ici fin 2025 et la pleine application de la réduction des coûts début 2026.

Objectifs cliniques inchangés

Les mesures prises vont prolonger la marge de manoeuvre financière d’AC Immune. Des liquidités de 127,1 millions de francs au 30 juin 2025 permettent désormais de financer les opérations jusqu’à la fin du troisième trimestre 2027, hors paiements d’étape dans le cadre de contrats existants ou potentiels.

Les objectifs cliniques à court terme restent inchangés. En outre, aucune augmentation de capital n’est prévue actuellement. «Nous comptons sur les résultats de nos études cliniques en cours pour augmenter la valeur de la société et les paiements d’étape de nos partenaires», a encore ajouté la cheffe d’entreprise allemande.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision