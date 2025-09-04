Le laboratoire vaudois AC Immune biffe un emploi sur trois
Après avoir revu stratégie, la société biopharmaceutique vaudoise AC Immune a décidé de se concentrer à l'avenir sur son portefeuille de produits clés. En conséquence, le laboratoire va réduire ses effectifs d'environ 30%.
(Keystone-ATS) AC Immune mettra désormais l’accent sur le développement clinique avancé du portefeuille d’immunothérapies actives pour les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, ainsi que sur le développement de candidats médicaments à forte valeur ajoutée permettant le ciblage intracellulaire, indique jeudi dans un communiqué le laboratoire basé à Lausanne.
«Il s’agissait de préserver la société sur le long terme. Trouver les capitaux dans le secteur des biotechnologies est devenu très dur, voire presque impossible», a expliqué à l’agence AWP Andrea Pfeifer, cofondatrice et directrice générale d’AC Immune depuis 2003.
En conséquence, la société biopharmaceutique réduira ses effectifs d’environ 30%. «Cela signifie que 31 collaborateurs sur 170 seront licenciés», a précisé Mme Pfeifer. Ces changements devraient intervenir d’ici fin 2025 et la pleine application de la réduction des coûts début 2026.
Objectifs cliniques inchangés
Les mesures prises vont prolonger la marge de manoeuvre financière d’AC Immune. Des liquidités de 127,1 millions de francs au 30 juin 2025 permettent désormais de financer les opérations jusqu’à la fin du troisième trimestre 2027, hors paiements d’étape dans le cadre de contrats existants ou potentiels.
Les objectifs cliniques à court terme restent inchangés. En outre, aucune augmentation de capital n’est prévue actuellement. «Nous comptons sur les résultats de nos études cliniques en cours pour augmenter la valeur de la société et les paiements d’étape de nos partenaires», a encore ajouté la cheffe d’entreprise allemande.