Le Laténium fête ses 25 ans et rêve à des futurs désirables

Keystone-SDA

Le Laténium, à Hauterive (NE), qui a attiré près de 910'000 personnes depuis son ouverture, fête ses 25 ans. Pour célébrer ce jubilé, le plus grand musée archéologique de Suisse a prévu de mars à septembre une programmation qui veut imaginer les futurs désirables.

(Keystone-ATS) En 25 ans, «le Laténium s’est imposé comme une référence nationale et internationale, tout en restant profondément ancré dans son territoire», a indiqué lundi le musée. En 1996, la population neuchâteloise avait accepté de créer un musée pour valoriser un patrimoine archéologique exceptionnel.

L’établissement, ouvert en 2001, compte 545’000 objets et a déjà présenté une trentaine d’expositions temporaires. Fondé par Michel Egloff, il a été conçu dès l’origine «comme un lieu de dialogue entre science, culture et société», a-t-il expliqué en précisant qu’il souhaite «conjuguer rigueur scientifique et puissance de l’imaginaire».

À l’occasion de ce jubilé, le musée prolonge cette vision à travers la thématique «Imaginons des futurs désirables». L’archéologie n’y est pas seulement envisagée comme science du passé, mais comme ressource pour penser demain. «À partir des traces anciennes émergent des questions très contemporaines: comment habiter durablement un territoire ? Comment gérer les ressources ? Quels savoir-faire transmettre ?», s’interroge l’institution.

Navigation antique

Durant l’année, le musée va vernir les 23 et 24 mai, à l’occasion de la nuit et de la journée des musées neuchâtelois, l’exposition photographique «Le passé n’attend pas». De nouvelles visites du parc, accessible gratuitement et qui attire de nombreux visiteurs, sont prévues.

Le 14 juin, à l’occasion de la Journée du patrimoine mondial de UNESCO, des animations autour de la navigation antique et des savoir-faire anciens sont programmés. Des projections open air autour du thème «L’archéologie comme matrice d’imaginaire» auront lieu en partenariat avec le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF).

La fête d’anniversaire de clôture se tiendra les 12 et 13 septembre, avec des mini-conférences, ateliers participatifs, concours de cabanes et spectacles tout public.