Le marché des cyberassurances est en pleine croissance

Keystone-SDA

Les cyberattaques ont continué d'augmenter en 2025. Face à la multiplication des tentatives de fraude et d'hameçonnage, le marché assurances cyber est en pleine extension. Les primes ont triplé en quatre ans. Une campagne nationale de sensibilisation débute lundi.

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(Keystone-ATS) La cyberassurance couvre les frais directement supportés par l’assuré, mais aussi les dommages causés à des tiers, en cas de vol de données chiffrées ou d’interruption d’activité par exemple. Les demandes de rançons et les dommages liés à des conflits armés en sont généralement exclus.

Selon l’Association suisse d’assurances (ASA), plus de 400’000 particuliers et quelque 67’000 entreprises en Suisse possèdent une telle couverture. Le volume des primes a triplé en quatre ans, Pourtant, seules 5 à 10% des PME sont assurées, contre la moitié des grands groupes.

Face à l’augmentation constante des cyberattaques en Suisse (+3% en 2025), l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et divers organisme lance une campagne de sensibilisation durant un mois.