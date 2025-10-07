Les cochons de course de l’Olma auront de nouveaux entraîneurs

D'une idée farfelue à un événement culte: près de 30 ans de course de cochons entraînés par les Milz. SRF/MICHAEL ULMANN

D'une idée lancée autour d'une table, la course de cochons du Salon suisse de l’agriculture et de l’alimentation, l’Olma, est passée à un véritable événement populaire. Les animaux vont désormais avoir de nouveaux entraîneurs.

Lorsque, chaque jour à 16 heures pile, l’arène de la foire de l’Olma, à Saint-Gall, vibre, une chose est sûre: c’est à nouveau l’heure de la course de cochons. Les enceintes diffusent à plein volume «Whatever you want» de Status Quo, la foule hurle et un animateur chauffe le public.

Puis retentit l’ouverture de Guillaume Tell, l’opéra de Gioachino Rossini, et c’est parti sous les acclamations frénétiques, les cochons de course filent à toute allure à travers le demi-cercle en direction de la mangeoire.

Depuis 1996, ce spectacle fait partie intégrante de l’Olma en octobre, au même titre que les saucisses grillées, les dégustations ou le canton invité. Et depuis le début, c’est le couple d’agriculteurs thurgoviens Susanne (67 ans) et Hans Milz (69 ans), originaire d’Amlikon-Bissegg, qui entraîne ces athlètes particuliers. Mais après près de trois décennies, l’heure est venue de passer le relais.

Susanne Milz ne ressent aucune nostalgie à l’idée que cette édition soit la dernière: «Il y a d’autres choses dans la vie. Nous avons une famille, nous pourrions partir en vacances. Et nous avons la chance d’être en bonne santé à notre âge.» Son mari Hans ajoute avec humour: «L’Olma a toujours été un bon moment. Désormais, nous nous réjouissons de suivre la course depuis les gradins.»

Tout a commencé dans les années 1990, autour d’un verre. «C’était un immense plaisir d’entraîner les cochons et de voir à quel point le public – surtout les enfants – se réjouissait de les voir courir», se souvient Susanne Milz, qui a développé le concept avec son mari dès les débuts.

La première course a eu lieu le 9 octobre 1997, lors de la 55e édition de l’Olma, avec pour objectif de présenter les animaux de manière ludique aux visiteurs.

Précédent Suivant Olma 2022: les cochons de course s’élancent, le public est en délire et tout est comme d’habitude. Keystone/GIAN EHRENZELLER À la ferme Milz, dans le canton de Thurgovie, la course commence bien avant l’Olma, avec de la musique, de la patience et l’entraînement des cochons. SRF/MICHAEL ULMANN Olma 2003: sept ans après leurs débuts, les cochons de course sont les stars incontestées de l’Olma. Keystone/REGINA KÜHNE Une prairie plutôt qu’une arène: en 1998, les cochons de course se préparent à Amlikon-Bissegg pour leur deuxième course de l’Olma. Keystone/REGINA KÜHNE Olma 2007: après la course, les enfants prennent le relais et ramènent les porcelets à l’étable. Une fête annuelle très animée. Keystone/REGINA KÜHNE Le jour de l’inauguration de la 70e Olma en 2012 dans l’arène: cela fait aussi partie du spectacle – un cochonnet égaré et un assistant persévérant. Keystone/REGINA KÜHNE Olma 2023: après le spectacle devant une foule en délire, place au ravitaillement à la mangeoire. Keystone/GIAN EHRENZELLER À la ferme des Milz: Hans et Susanne transmettent les cochons de course à leurs successeurs Dominik et Jessica Dörig. SRF/MICHAEL ULMANN Image 1

Les associations de protection des animaux étaient sceptiques au départ. Mais Hans Milz a pris les devants: une grande conférence de presse a été organisée afin d’assurer la transparence. Les réactions ont été si positives que la course est devenue du jour au lendemain très populaire auprès du public.

Depuis, l’entraînement commence deux mois avant le début du salon: une quinzaine de truies sont habituées à la musique, au signal de départ et au déroulement de la course dans la ferme de la famille Milz, afin qu’elles soient prêtes mi-octobre pour leur grande entrée dans l’arène de l’Olma.

Un moment fort du programme: les enfants ramènent les cochons au bercail après la course. Une fois, l’ancien évêque de Saint-Gall Markus Büchel et l’ancien directeur de l’Olma René Käppeli se sont même chargés de cette tâche. L’évêque a fait rire tout le monde en déclarant qu’il ne connaissait les cochons que dans son assiette.

À partir de l’année prochaine, l’entraînement sera assuré par Dominik et Jessica Dörig, originaires de Gossau (canton de Saint-Gall). Les organisateurs de l’Olma sont confiants: «L’histoire à succès continue.»

Pour leur dernière édition, Hans et Susanne Milz espèrent une course comme toujours – avec des cochons, de la musique, des enfants émerveillés et beaucoup d’applaudissements. Ils souhaitent que tout se passe bien, comme chaque année. Mais cette fois, pour la dernière fois.

Traduit de l'allemand avec l'aide de l'IA