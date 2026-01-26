«Puissant et pas cher»: le cannabis du marché noir relève de la loterie

Une étude d’Addiction Suisse compare le cannabis vendu sur le marché noir vaudois à celui d’un projet pilote. Les résultats.

Variations du cannabis vendu au marché noir: jusqu’ici, on disposait de peu de données sur les produits proposés sur le marché noir suisse. La nouvelle étude d’Addiction Suisse Lien externeapporte désormais quelques éclaircissements. Elle montre notamment de fortes disparités de prix: les produits analysés allaient de 1 à 37 francs le gramme. Les écarts sont tout aussi importants en ce qui concerne la teneur en THC (tétrahydrocannabinol).

«Nous avons trouvé des produits contenant entre 1% et 60% de THC. Ce sont des variations très importantes», explique Frank Zobel, vice-directeur d’Addiction Suisse et co-auteur de l’étude. Celle-ci montre également qu’il n’existe aucun lien clair entre le prix et la teneur en THC des produits. Le marché noir s’apparente ainsi à une véritable loterie.

Le problème du haschisch : la résine de cannabis (communément appelée « haschisch ») est plus concentrée que les fleurs. Pourtant, selon l’étude, le prix moyen au gramme est plus élevé pour les fleurs que pour la résine. Cette dernière est donc aujourd’hui le produit au contenu en principe actif le plus élevé tout en étant le moins cher du marché noir. En outre, contrairement aux fleurs, la résine est en règle générale importée.

« Il s’agit d’une tendance générale sur les marchés de la drogue : les produits deviennent toujours plus puissants et moins chers », souligne Frank Zobel. La teneur en cannabis des résines a récemment augmenté, atteignant aujourd’hui environ 30 %. Des produits plus forts peuvent être particulièrement dangereux pour les personnes peu expérimentées avec les dérivés du cannabis ou dont le contrôle de la consommation est moins assuré.

Comparaison avec les produits du projet pilote : dans l’étude, les produits de cannabis du marché noir vaudois ont été comparés à ceux proposés dans le cadre du projet pilote de la ville de Lausanne sur la consommation récréative de cannabis. Bien que la teneur moyenne en THC des résines soit plus élevée et que, pour de grandes quantités, les prix du marché noir soient plus bas, les produits du projet pilote restent néanmoins compétitifs, selon Frank Zobel. « La majorité des participants au projet pilote sont heureux de sortir du marché noir. »

Le chercheur souligne en outre qu’il faut faire preuve de prudence avec des produits plus puissants et meilleur marché dans un marché légal, car cela pourrait encourager une consommation problématique.

Vers une dépénalisation ? La gestion du cannabis en Suisse pourrait être redéfinie en permettant aux adultes d’y avoir accès légalement. La Commission de la santé du Conseil national propose, dans la nouvelle loi sur les produits cannabiquesLien externe, d’accorder aux adultes un accès réglementé au cannabis. La vente pourrait par exemple être autorisée en pharmacie ou dans des magasins spécialisés.

La production et le commerce devraient être encadrés sans encourager la consommation. Le cannabis resterait toutefois classé comme stupéfiant. En l’absence d’oppositions parlementaires ou populaires, la loi pourrait entrer en vigueur au plus tôt en 2027.

Parallèlement, plusieurs projets pilotes de distribution légale de cannabis à des fins récréatives sont en cours dans d’autres villes suisses.

