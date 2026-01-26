«Stark und billig»: Cannabis vom Schwarzmarkt ist eine Lotterie

Bei Cannabis vom Schwarzmarkt gibt es viel Variation, was den Preis und den THC-Gehalt angeht. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Eine Studie von Sucht Schweiz vergleicht Cannabis vom Waadtländer Schwarzmarkt mit Cannabis aus einem Pilotprojekt. Die Ergebnisse.

3 Minuten

Livia Middendorp, SRF Weitere Sprachen: 2 DE Original Français fr «Puissant et pas cher»: le cannabis du marché noir relève de la loterie Mehr «Puissant et pas cher»: le cannabis du marché noir relève de la loterie

Italiano it “Forte e a buon mercato”: la cannabis del mercato nero svizzero è una lotteria Mehr “Forte e a buon mercato”: la cannabis del mercato nero svizzero è una lotteria

Variationen bei Schwarzmarkt-Cannabis: Bisher gibt es wenige Daten zu Cannabisprodukten, die auf dem Schweizer Schwarzmarkt angeboten werden. Die neue Studie von Sucht SchweizExterner Link gibt nun etwas Aufschluss. Sie zeigt einerseits, dass es grosse Unterschiede bei den Preisen gibt – zwischen 1 und 37 Franken pro Gramm variiert der Preis der untersuchten Produkten. Aber auch was den THC-Gehalt (Tetrahydrocannabinol) angeht, gibt es grosse Unterschiede.

«Wir haben Produkte gefunden von 1 Prozent THC bis hin zu 60 Prozent THC. Das sind sehr grosse Schwankungen», sagt Frank Zobel, Vize-Direktor von Sucht Schweiz und Mit-Autor der Studie. Die Studie zeigt zudem, dass es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Preis und dem THC-Gehalt der Produkte gibt. Der Schwarzmarkt gleich somit einer Lotterie.

Problem mit Cannabis-Harz: Cannabis-Harz ist konzentrierter als Blüten, trotzdem ist der Durchschnittspreis pro Gramm gemäss der Studie für Blüten höher als für Harz. Damit ist Harz mittlerweile das Produkt mit dem höchsten Wirkstoffgehalt und gleichzeitig dem tiefsten Preis auf dem Schwarzmarkt.

Zudem wird Harz im Gegensatz zu Blüten in der Regel importiert. «Das ist ein allgemeiner Trend in den Drogenmärkten, die Produkte werden immer stärker und billiger», sagt Frank Zobel. Der Cannabisgehalt in Harzen sei in letzter Zeit gestiegen, auf mittlerweile rund 30 Prozent. Stärkere Produkte seien gerade für jene gefährlich, die wenig Erfahrung mit Cannabisprodukten haben oder eine weniger starke Kontrolle über ihren Konsum.

Vergleich mit Produkten aus Pilotversuch: In der Studie wurden die Cannabisprodukte vom Waadtländer Schwarzmarkt mit jenen verglichen, die im Rahmen des Pilotprojekt der Stadt Lausanne angeboten werden. Zwar sei der durchschnittliche THC-Gehalt der Harze höher und bei grossen Mengen sind die Preise auf dem Schwarzmarkt niedriger.

Gemäss Frank Zobel sind die Produkte aus dem Pilotprojekt aber dennoch konkurrenzfähig mit dem Schwarzmarkt. «Die meisten Teilnehmenden der Pilotstudie sind froh, dass sie aus dem Schwarzmarkt wegkommen.» Gemäss Frank Zobel sollte man zudem vorsichtig sein mit stärkeren Produkten und billigeren Preisen in einem legalen Markt, denn das könne den problematischen Konsum ankurbeln.

Mehr

Mehr Schweizer Politik Cannabis: Die Schweiz experimentiert mit der kontrollierten Abgabe Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Was passiert, wenn Marihuana legal in einer Apotheke oder einem Club verkauft wird? Die Schweiz probiert es aus. Mehr Cannabis: Die Schweiz experimentiert mit der kontrollierten Abgabe

Cannabis soll entkriminalisiert werden: Der Umgang mit Cannabis soll in der Schweiz neu geregelt werden und Erwachsene sollen einen legalen Zugang zu Cannabis erhalten. Die Gesundheitskommission des Nationalrats schlägt im neuen CannabisproduktegesetzExterner Link vor, Erwachsenen einen geregelten Zugang zu Cannabisprodukten zu gewähren.

Denkbar wäre etwa ein Verkauf in Apotheken oder lizenzierten Fachgeschäften. Herstellung und Handel sollen reguliert werden, ohne den Konsum zu fördern. Cannabis soll aber weiterhin als Betäubungsmittel gelten. Das Gesetz tritt nach einer Beratung im Parlament frühstens 2027 in Kraft. Derzeit laufen neben dem Pilotprojekt in der Stadt Lausanne auch in anderen Schweizer Städten Pilotprojekte zur legalen Cannabisabgabe.

Externer Inhalt

Externer Inhalt

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch