Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel accueillera la tribu des Mekeo

Keystone-SDA

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN) accueillera seize représentants de la tribu des Mekeo, communauté autochtone de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le samedi 6 septembre. Le groupe proposera une démonstration de chants et de danses, suivi d'un moment d'échange avec le public.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La présence de la tribu des Mekeo, venue partager sa culture en Europe, est un «événement exceptionnel», écrit le MEN dans un communiqué. Cette rencontre interculturelle sera l’occasion d’ouvrir le dialogue autour des rituels dans lesquels les coiffes et parures sont utilisées.

Depuis 2016, le MEN conserve et expose une collection de coiffes en plumes, témoins des liens que les communautés autochtones de Papouasie-Nouvelle-Guinée entretiennent avec leur environnement naturel.

La visite-discussion avec le groupe se déroulera dans l’exposition «L’impermanence des choses». La soirée se poursuivra avec une présentation de la Fondation Bruno-Manser, engagée en faveur de la défense de la forêt tropicale, et la projection du film d’animation «Sauvages» en présence du réalisateur Claude Barras.

