Le Musée de l’absurde fait escale au Jardin botanique de Lausanne

Keystone-SDA

Le Musée de l'absurde vient à nouveau s'installer au Naturéum-Jardin botanique de Lausanne, le temps d'une exposition permanente-temporaire. Intitulée "Rétrospective", elle prend la forme d'une rétrospective constituée d'oeuvres de plusieurs expositions réalisées durant les dix années d'existence du musée insolite. A découvrir jusqu'au 28 septembre prochain.

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(Keystone-ATS) Parmi les oeuvres exposées, des travaux de Plonk&Replonk, Mix&Remix et d’autres artistes. Certaines oeuvres sont accrochées à l’envers et peuvent être regardées à l’endroit à l’aide d’un rétroscope, explique dans un communiqué la fondatrice et directrice artistique du Musée de l’absurde Sandra Romy.

Le 1er septembre 2025, le musée a soufflé ses dix bougies et afin de célébrer cette décennie durant l’année 2026, la programmation artistique du musée est davantage éclectique et variée, ajoute-t-elle. Des événements et des ateliers ponctuels de création tout public auront lieu en marge de l’exposition. Le musée sera ouvert les jeudis et samedis de 14h14 à 18h18, ou sur demande.

Créé par l’artiste lausannoise Sandra Romy, le Musée de l’absurde a ouvert à Bienne en 2015. Suite à des péripéties qui l’ont mené en 2017 à Vevey puis en 2019 à Lausanne, il a acquis une forme mobile et itinérante en 2023.

Il est désormais construit sur une remorque et équipé d’un panneau photovoltaïque pour assurer ses besoins en électricité. Il est «parqué» devant l’entrée principale du Jardin botanique, au parc de Milan.