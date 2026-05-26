Le pétrole remonte après des frappes américaines sur l’Iran

Keystone-SDA

Le prix du pétrole grimpe mardi après l'annonce lundi par l'armée américaine de frappes sur des sites de lancement de missiles en Iran, portant un coup au cessez-le-feu en vigueur entre Washington et Téhéran.

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(Keystone-ATS) Après des semaines de blocages et de menaces, les Etats-Unis et l’Iran avaient pourtant fait état d’avancées ces derniers jours dans les discussions. Donald Trump avait même laissé entrevoir un compromis imminent au cours du week-end.

Cela avait fait plonger les cours de l’or noir lundi. Mais les espoirs de paix ont été douchés d’une part par l’annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’une intensification de l’offensive de son armée au Liban, puis par l’attaque américaine contre l’Iran.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, prenait 3,70% à 99,70 dollars.

Le cours du WTI, son équivalent américain, s’affichait à 93,16 dollars, en hausse ou en baisse selon le jour de comparaison retenu par les fournisseurs de données.

Lundi étant férié aux États-Unis (Memorial Day), les échanges sur le WTI se sont poursuivis ce jour-là, mais sans clôture officielle, contrairement au Brent.

Les fournisseurs qui comparent le WTI à son niveau de lundi (où il a baissé) le montrent en hausse, tandis que ceux qui se basent sur sa dernière clôture officielle, vendredi, l’affichent en baisse, expliquent les analystes interrogés par l’AFP.

Néanmoins, au vu des risques de pénuries sur le marché si aucune solution n’est trouvée rapidement, «la hausse des prix du pétrole reste modeste, ce qui souligne la forte conviction du marché que le détroit d’Ormuz rouvrira», affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a fait savoir qu’un accord avec l’Iran restait possible. Les discussions tournent essentiellement «autour de la formulation précise du texte initial, cela prendra donc quelques jours», a-t-il déclaré lors d’une visite officielle en Inde, sans fournir d’informations sur les dernières frappes.

«Il semble également y avoir une augmentation du trafic dans le détroit» d’Ormuz, ajoute M. Rasmussen se basant sur des informations de la presse iranienne, ce qui expliquerait également que les prix n’aient pas flambé bien au-delà des 100 dollars.