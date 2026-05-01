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Le pape Léon XIV nomme un ancien sans-papiers évêque aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a nommé vendredi évêque de Virginie-Occidentale un ancien migrant sans papiers aux Etats-Unis, après avoir critiqué la guerre en Iran et la politique de Donald Trump sur l'immigration.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le Vatican a annoncé dans un communiqué la nomination d’Evelio Menjivar-Ayala, 56 ans, actuellement évêque auxilliaire à Washington, évêque du diocèse de Wheeling-Charleston, en Virginie-Occidentale.

Né au Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a émigré aux Etats-Unis en 1990, selon le site internet du diocèse de Washington.

Il a raconté être né dans la pauvreté et avoir fui le conflit armé dans son pays en émigrant aux Etats-Unis.

D’abord arrêté au Mexique alors qu’il tentait d’entrer aux Etats-Unis, il a dit dans une interview l’année dernière avoir versé un pot-de-vin pour être relâché, et avoir franchi la frontière à Tijuana.

Il a été ordonné prêtre en 2004.

Le pape Léon XIV, né aux Etats-Unis, a essuyé le mois dernier les critiques de Donald Trump – qui l’a qualifié de «faible» – après avoir qualifié d'»inacceptable» sa menace de détruire l’Iran.

Il a également qualifié la politique du président américain à l’égard des migrants d'»extrêmement irrespectueuse», appelant à «traiter les gens avec humanité».

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