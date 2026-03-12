Le Parlement dit «oui» à un postulat en faveur du vote électronique

Le Conseil d'Etat valaisan devra répondre à un postulat lui demandant d'examiner la possibilité de participer aux essais pilotes sur le vote électronique, actuellement en cours dans quatre cantons alémaniques. Le Grand Conseil a accepté le texte en ce sens jeudi à une large majorité, comme il l'avait déjà fait en 2022.

(Keystone-ATS) Le vote électronique renforcerait et encouragerait la participation politique des «enfants du numérique», mais aussi des personnes à mobilité réduite, selon le postulat déposé par le PLR Damien Revaz et Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen (neo).

Les députés se sont montrés en accord avec le texte, qu’ils ont accepté à 96 voix contre 26 (deux abstentions). Ils n’ont donc pas suivi les arguments de l’UDC romande et haut-valaisanne, qui s’était déjà montrée en défaveur de projets en faveur du vote électronique par le passé.

Le texte «occulte les vraies causes du problème», selon la députée UDC Nadine Reichen. «Aujourd’hui, on veut tout digitaliser et tout individualiser», a-t-elle dit, se souvenant qu’avant, le vote était un moment convivial réalisé en famille le dimanche. «Le vote s’est transformé en un simple acte technique. Ne laissons pas les écrans remplacer l’apéro et le dialogue.»

«Nous ne pensons pas que notre canton doit servir de cobaye dans ce domaine», s’est aligné son confrère haut-valaisan Christian Gasser (SVPO). «Surtout si vous avez suivi l’actualité ces derniers jours.» Et de rappeler que le canton de Bâle-Ville a suspendu ses essais pilotes sur le vote électronique en raison d’un problème survenu lors du scrutin du 8 mars.

Participer aux essais

«Plus le nombre de cantons participant aux projets pilote sera élevé, plus les erreurs pourront être identifiées rapidement et les programmes et processus améliorés et perfectionnés», a, quant à lui, argué Marco Wenger (neo). Il va de soi que tout ne peut pas toujours se dérouler sans accroc lors de la mise en place, comme cela a été le cas dimanche dernier lors des élections à Bâle. Cela fait partie du processus d’apprentissage numérique.»

Actuellement, de tels projets sont en phase de test dans trois autres cantons: aux Grisons, à Saint-Gall et en Thurgovie. Les électeurs des communes pilotes peuvent, grâce aux essais fédéraux, voter par voie électronique, tout comme les Suisses de l’étranger et les personnes handicapées. Ils ont, pour ce faire, la plateforme d’informations E-voting à leur disposition.

Le Conseil d’Etat devra donc répondre au postulat et examiner la possibilité pour le canton de faire partie de ces essais. En 2022, le Parlement cantonal valaisan s’était déjà prononcé en faveur d’un essai pilote, malgré la réticence du gouvernement.