Le patron de Nestlé précise sa vision devant les actionnaires

Keystone-SDA

Une assemblée générale, deux premières. Les nouveaux présidents du conseil d'administration de Nestlé, Pablo Isla, et directeur général (CEO) Philipp Navratil se sont exprimés devant les actionnaires et détaillé leur stratégie pour sortir le groupe de l'ornière.

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(Keystone-ATS) Pour le patron de Nestlé, en fonction depuis septembre dernier, les progrès réalisés en 2025 sont encourageants, mais ne constituent qu’un début. «Nous allons maintenant de l’avant avec des priorités claires et un sens renouvelé de l’urgence», a affirmé M. Navratil, selon le texte de son allocution à l’assemblée générale.

Les priorités sont au nombre de cinq, a-t-il précisé, parmi lesquelles figurent un portefeuille de produits «gagnant», une croissance organique alimentée par l’augmentation des volumes vendus, la transformation et l’efficacité, le flux de trésorerie et l’allocation des capitaux ainsi que la culture de la performance de Nestlé.

En termes de réductions de coûts, le groupe a consenti à passablement d’efforts. «Nous sommes aujourd’hui sur la bonne voie pour réaliser trois milliards de francs d’économies de coûts d’ici fin 2027», a déclaré Philipp Navratil.

Sur le plan de la croissance, le patron de Nestlé a souligné sa volonté de vendre davantage de produits grâce à une connaissance «approfondie» des consommateurs.

«Période de turbulences»

La direction a identifié des «plateformes de croissance» destinées à augmenter les volumes écoulés. M. Navratil a évoqué l’exemple du café froid, qui sera proposé dans différents formats (soluble, portions, prêt à boire ou concentré) et saveurs (noir, vanille ou caramel…). Ces variantes pourront être étendues aux marques Nescafé ou Starbucks, selon ce collaborateur de longue date de Nestlé.

Pablo Isla prend ce jeudi ses fonctions de président de Nestlé. Il sera le premier président indépendant depuis 25 ans, a-t-il rappelé. Patron du géant du prêt-à-porter Inditex de 2005 à 2011 puis président-directeur général du même groupe jusqu’en 2022, M. Isla siège au conseil d’administration de Nestlé depuis 2018. Il remplace Paul Bulcke, qui a décidé de se retirer après près de 50 années de service au sein du groupe.

«Nestlé se trouve aujourd’hui à un moment-clé. Nous avons traversé une période de turbulences. Notre environnement opérationnel reste marqué par des perturbations – liées aux avancées technologiques, aux pressions économiques et à l’incertitude géopolitique», a expliqué M. Isla. Malgré cela, la pratique en matière de dividendes sera maintenue.

Nestlé est dans la tourmente depuis plus d’une année, multipliant les performances décevantes qui ont déjà coûté le poste à l’ex-patron Mark Schneider, débarqué abruptement et de manière totalement inhabituelle pour le groupe en août 2024. A cela se sont ajoutés les problèmes de gouvernance, tout particulièrement le limogeage précipité du successeur de M. Schneider, Laurent Freixe, en septembre dernier. L’éphémère CEO avait caché une liaison avec une collaboratrice qui lui était directement subordonnée.