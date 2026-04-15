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Le patron de Swiss Life a gagné plus en 2025

Keystone-SDA

Le directeur général de Swiss Life, Matthias Aellig, a perçu l'an dernier une rémunération supérieure à celle de 2024. Selon le rapport annuel de l'assureur-vie publié mercredi, son salaire total s'est élevé à 3,95 millions de francs, dont 2,27 millions en numéraire.

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(Keystone-ATS) En 2024, M. Aellig avait perçu 3,22 millions de francs. Cependant, il n’a pris ses fonctions de directeur général qu’à la mi-mai 2024. Auparavant, il était directeur financier de Swiss Life.

La rémunération de l’ensemble de la direction, quant à elle, a diminué pour atteindre 15,98 millions de francs. En 2024, elle s’élevait à 16,66 millions.

Au sein du conseil d’administration, le président Rolf Dörig a perçu 1,20 million de francs l’an dernier, soit le même montant que l’année précédente. L’ensemble du conseil d’administration a reçu 3,57 millions, soit à peu près le même montant que l’année précédente.

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