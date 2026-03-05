Le patron de Zurich a touché 10,39 millions de francs en 2025

Keystone-SDA

Mario Greco, le directeur général du géant de Zurich Insurance, a perçu une rémunération totale de 10,39 millions de francs au titre de l'exercice 2025. Le salaire du dirigeant italien a ainsi gonflé de 5,2% par rapport aux 9,88 millions perçus l'année précédente.

(Keystone-ATS) L’ensemble de la direction générale de Zurich a touché 57,67 millions de francs (+4,1%), contre 55,41 millions en 2024, selon les indications du rapport annuel de l’assureur zurichois publié jeudi.

Président du conseil d’administration, Michel Liès s’est vu attribuer 2,0 millions de francs d’indemnités, un montant inchangé. Les jetons de présence dévolus à tous les membres de l’organe de surveillance sont restés stables à 5,85 millions.

En 2025, Zurich a dégagé un bénéfice net de 6,8 milliards de dollars (5,32 milliards de francs au cours du jour), soit une envolée de 17% sur un an.