Le PLR lance sa campagne contre la hausse de la TVA

Keystone-SDA

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Le PLR lance lundi sa campagne contre la hausse de la TVA soumise au vote le 29 novembre. Le parti estime que cette augmentation pénaliserait lourdement les ménages et les PME.

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(Keystone-ATS) La hausse de 0,4 point (à 8,5%) du taux normal de TVA a été validée par le Parlement afin de financer la 13e rente AVS. Lors d’une conférence de presse à Berne, les libéraux-radicaux jugent cette mesure néfaste pour le pouvoir d’achat et l’économie.

Cette augmentation pèserait sur les dépenses quotidiennes des ménages, déjà grevées par les primes maladie et les loyers. Les PME, le commerce de détail et la restauration seraient aussi durement touchés.

Le PLR cite une étude de BAK Economics qui évalue la perte de croissance à 3,6 milliards de francs sur dix ans. «C’est à l’État de se serrer la ceinture, pas à la population», affirme le parti, qui appelle à des réformes structurelles.