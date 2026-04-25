Le Port de Fribourg revient pour une treizième saison

Keystone-SDA

Le Port de Fribourg reprend ses quartiers en Basse-Ville du 7 mai au 13 septembre pour une 13e édition "résolument tournée vers la rencontre et le plaisir de faire ensemble". Pendant plus de quatre mois, concerts, ateliers et découvertes rythmeront la vie au bord de la Sarine.

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(Keystone-ATS) La saison sera lancée le jeudi 7 mai par les Fri-Gospel Singers, ont indiqué mardi les organisateurs. Au total, près de 200 activités libres d’accès feront battre le coeur du Port pendant tout l’été, «grâce à l’engagement des intervenants bénévoles et au soutien de la Ville de Fribourg», précise le communiqué.

Pour sa 13e saison, le Port mêle rendez-vous incontournables et nouvelles inspirations. Les ateliers intégratifs de tricot et de céramique, portés par la Fondation St-Louis, le taï-chi, le yoga, la broderie, les jeudis danse, désormais enrichis par le tango argentin, invitent à la rencontre «par le geste et le mouvement».

Musiciens fribourgeois

Pour sa part, la scène du Port sera principalement dédiée à des musiciens fribourgeois, «faisant vibrer le public au rythme de créations locales». Temps fort également: la prestation «exceptionnelle» d’un groupe de Madagascar dans le cadre des Rencontres de folklore internationales Fribourg (RFI).

La saison sera ponctuée aussi d’une journée «moussaillons», d’un week-end «cap sur les énergies», consacré aux énergies intérieures et subtiles, d’un après-midi upcycling, pour transformer et réinventer ensemble. Les marchés aux puces, vide-dressings et marché des artisans créateurs prolongeront l’offre.

A l’intérieur du Bistro, quatre expositions photographiques feront dialoguer par ailleurs procédés anciens comme le cyanotype, regards documentaires, montages contemporains et visions d’enfants.