Le projet d’irrigation intercantonal Arrobroye (VD/FR) prend forme

Keystone-SDA

Projet régional majeur à 62,8 millions de francs, ArroBroye vise à sécuriser l'irrigation agricole de la Broye vaudoise et fribourgeoise face aux changements climatiques. La coopérative du même nom annonce l'avancement de son projet: elle a tenu sa première assemblée générale (AG) mardi.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’idée: pomper l’eau dans le lac de Neuchâtel et répondre aux défis posés par le changement climatique, tout en préservant les cours d’eau locaux. Le projet «représente l’un des investissements agricoles les plus structurants de la région depuis plusieurs décennies», écrit la coopérative dans un communiqué mardi.

Concrètement, le projet couvre un périmètre de 4229 hectares et prévoit 144,5 km de conduites. Pas moins de 170 exploitants et 13 communes propriétaires de terrains agricoles se sont associés pour lancer la réalisation de ce vaste réseau d’irrigation.

ArroBroye est «né d’un besoin urgent», constate la coopérative. Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient, les températures augmentent et que les restrictions de pompage dans les rivières sont de plus en plus fréquentes, il s’agit de sécuriser l’eau pour l’agriculture.

Plusieurs ambitions

L’objectif est ainsi double: réduire la vulnérabilité des exploitations agricoles face aux aléas climatiques et protéger les cours d’eau – à l’image de la Broye, l’Arbogne et la Petite Glâne – en évitant le pompage en rivière.

L’investissement total est estimé à CHF 62,8 millions. Il implique un financement solidaire des exploitants agricoles, des cantons de Vaud et Fribourg, ainsi que de la Confédération.

ArroBroye s’est constituée le 4 décembre dernier en coopérative. Les agriculteurs pouvaient s’inscrire jusqu’au 31 janvier. La première AG s’est donc tenue le 10 mars.