Le projet Toxic s’interroge sur les pollutions environnementales

Keystone-SDA

Les pollutions se rendent visibles: trois expositions et des balades sont organisées en plein coeur de Lausanne. Elles mettent en lumière l'omniprésence des polluants dans notre quotidien et invitent à s'interroger sur la manière dont les substances dangereuses sont réglementées.

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(Keystone-ATS) C’est ce que propose le projet «Toxic. Les pollutions en questions». A l’exposition qui se tient depuis novembre dernier au Musée historique de Lausanne (MHL), s’ajoutent deux nouvelles expositions en plein air, gratuites, des balades sur des sites pollués (Toxic Tours) et une installation sonore immersive sur les dioxines du Vallon (Toxicorama): à voir et vivre du 4 mai au 5 juillet 2026.

«Cette démarche inédite croise science, mémoire urbaine et création artistique autour des pollutions environnementales, à savoir les dioxines, les PFAS, les microplastiques et les pesticides», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Histoire méconnue

Le MHL a, lui, enrichi son parcours permanent avec deux multimédias créés dans le cadre du projet «Toxic». Le public peut y découvrir l’histoire méconnue du Vallon et de la vallée du Flon, radicalement transformés dans les années 1950 par l’installation de la première usine d’incinération de Lausanne, responsable d’une importante pollution aux dioxines.

Les deux expositions temporaires en plein air prolongent cette réflexion. Dans la cour du gymnase de la Cité, l’exposition «Un bouquet de polluants» interroge les enjeux écologiques et sociaux liés à la production mondiale de fleurs coupées.

Dans le quartier du Vallon, l’exposition «L’incinérateur du Vallon» retrace, elle, l’histoire d’un quartier marqué par la pollution industrielle et questionne nos rapports aux injustices environnementales d’hier et d’aujourd’hui.

Les quatre balades, en partenariat avec L’éprouvette – UNIL, permettront d’explorer des sites touchés par des pollutions environnementales, là où la beauté des paysages tend à les rendre invisibles. Au fil des sorties, le public dialogue avec des scientifiques, des associations locales et des spécialistes de terrain autour de différents types de pollutions.

Orchestre de hauts-parleurs

Enfin, «Toxicorama» est une installation sonore conçue par l’artiste Louis Schild avec des scientifiques de l’UNIL et un collectif d’habitants, qui racontent leur enquête sur les traces des dioxines relâchées pendant des décennies par l’ancienne usine d’incinération du Vallon.

Le public est invité à s’immerger dans un acousmonium (orchestre de haut-parleurs) où témoignages et enregistrements de terrain donnent à entendre l’impact de ces polluants persistants sur les sols, le quotidien et la mémoire du quartier. L’installation sera d’abord présentée à La Grange de Dorigny, avant d’investir la friche du Vallon, du 3 au 5 juillet dans le cadre du festival de la Cité.

Le projet «Toxic» est un projet de médiation scientifique financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il vise à faire dialoguer population et scientifiques autour des enjeux liés aux pollutions environnementales. Il est porté par des chercheurs travaillant sur les pollutions environnementales et venant de différentes disciplines, à la fois des sciences sociales et des sciences de la nature.