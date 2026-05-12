Le PS de la ville de Fribourg investit Lise-Marie Graden

Keystone-SDA

La section PS de la ville de Fribourg a investi lundi soir la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden comme candidate à la candidature à l'élection au Conseil d'Etat de novembre. Elle a devancé son concurrent, le député Simon Zurich, avec 44 voix contre 34.

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(Keystone-ATS) Disputé, le vote s’est déroulé à bulletins secrets, après une vive discussion lors d’une assemblée générale extraordinaire. Il met un terme à plusieurs semaines de tensions entre les deux camps, alors que les comités de la ville et du canton se renvoyaient la balle pour savoir qui devait statuer sur les deux candidatures.

Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) tiendra le 30 mai un congrès extraordinaire de nomination de ses candidats au Conseil d’Etat en vue des élections cantonales. La députée et conseillère communale à Bulle Kirthana Wickramasingam ainsi que la conseillère communale à Schmitten (Singine) Stephanie Tschopp sont également sur les rangs.

Candidature à la préfecture

Pour le PSF, l’objectif du rendez-vous électoral de novembre consistera à reconquérir un deuxième siège perdu en 2021. Le titulaire actuel, Jean-François Steiert, 65 ans, en poste depuis 2017, a annoncé il y a un mois ne pas vouloir poursuivre, après avoir laissé la porte ouverte depuis la fin de l’an dernier.

Dans la foulée, le Centre Gauche propose la députée et conseillère communale de Gibloux Anne-Sophie Tritten à l’élection de la préfète ou du préfet de la Sarine en novembre. «Après deux préfets issus du Grand Fribourg, il est temps de représenter ainsi plus largement la réalité du district», a communiqué le parti cantonal mardi matin.