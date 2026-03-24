La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le redimensionnement de Migros dope le bénéfice en 2025

Keystone-SDA

La fermeture et la vente de plusieurs filiales ont dopé en 2025 le bénéfice de Migros, qui a presque triplé en un an. Comme prévu, la campagne de baisse de prix dans le commerce de détail alimentaire a pesé sur les recettes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En 2025, le chiffre d’affaires de Migros a augmenté de 1,1% par rapport à 2024 à 29,4 milliards de francs, abstraction faite des entreprises vendues, rapporte mardi dans un communiqué le détaillant orange.

L’an dernier, Migros a vendu ou fermé plusieurs filiales qui ne correspondaient plus au coeur de métier ou qui enregistraient des pertes. Le voyagiste Hotelplan a été racheté par l’allemand Dertour, SportX a été acquis par Ochsner, melectronics a été repris par MediaMarkt, Mibelle a été vendu à l’espagnol Persán. Quant aux enseignes de bricolage Do it + Garden, la plupart d’entre elles ont été fermées.

Avec la part des filiales vendues, les recettes du groupe se sont inscrites à 31,9 milliards, un chiffre en baisse de 1,9% sur un an.

Le résultat opérationnel (Ebit) a plus que doublé sur un an pour s’établir à 1,21 milliard. Mais sans les effets extraordinaires liés aux ventes d’entreprises, l’Ebit s’est élevé à 812 millions, en diminution de 12% par rapport à 2024.

Au final, les cessions d’actifs ont eu un impact positif sur le résultat: le bénéfice du groupe a bondi à 1,13 milliard de francs, contre 419 millions lors de l’exercice précédent.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision