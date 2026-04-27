Le roi Charles aux Etats-Unis pour une visite d’Etat

Keystone-SDA

Le roi Charles III et la reine Camilla ont atterri lundi sur la base militaire d'Andrews proche de Washington. Ils effectueront aux Etats-Unis une visite d'Etat de quatre jours, la première du couple royal dans le pays.

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(Keystone-ATS) Ils sont attendus à la Maison Blanche pour prendre le thé avec Donald Trump et son épouse Melania Trump, avec un dispositif de sécurité ultra serré, deux jours après une attaque lors d’un gala auquel assistait le président américain.