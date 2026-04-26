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Le séisme a probablement été ressenti dans toute la Suisse

Keystone-SDA

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Service sismologique suisse a enregistré un séisme d'une magnitude d'environ 4,0 sur l'échelle de Richter, à environ six kilomètres à l'est de Walenstadt (SG). La secousse a probablement été ressentie dans toute la Suisse.

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(Keystone-ATS) Le séisme s’est produit à 4h24, a indiqué le Service sismologique suisse de l’EPFZ (SED). En principe, des dégâts mineurs sont possibles de manière sporadique à proximité de l’épicentre lors d’un séisme de cette magnitude.

Le SED enregistre en moyenne trois à quatre séismes par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 séismes par an. Chaque année, la population ressent effectivement environ 10 à 20 secousses d’une magnitude supérieure ou égale à 2,5.

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