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Le sable magique PhänoMint rappelé en raison de résidus d’amiante

Keystone-SDA

En raison de la présence éventuelle de résidus d'amiante, l'entreprise allemande moses. doit procéder au rappel de son produit "PhänoMint Magischer Sand". Celui-ci présente un risque pour la santé.

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1 minute

(Keystone-ATS) Des analyses ont révélé la présence de traces d’amiante dans certains produits, a indiqué la maison d’édition moses. Ce sable magique est également vendu en Suisse.

La décision de rappel a été prise en collaboration avec les autorités cantonales compétentes, ont indiqué le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Bureau fédéral de la consommation (BFC).

Moses. appelle les consommateurs à cesser immédiatement d’utiliser le produit et à le rapporter au magasin. Le prix d’achat sera intégralement remboursé.

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