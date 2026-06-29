Le Sion Festival reçoit le Prix culture et économie»

Keystone-SDA

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Le Sion Festival est le lauréat du Prix culture et économie 2026 de l'Etat du Valais. La manifestation, dont la 62e édition aura lieu cet été, recevra un montant de 20'000 francs.

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(Keystone-ATS) «Héritier de plus de 60 ans d’histoire musicale initiée par le violoniste hongrois Tibor Varga, le festival s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de la musique classique en Suisse et à l’international», a salué l’Etat du Valais lundi dans un communiqué.

C’est la septième fois que ce prix est attribué. L’octroi de la distinction tient compte de plusieurs critères dont l’originalité, la qualité et l’exemplarité des productions, la portée de l’événement et l’impact des retombées en matières culturelle et économique pour le Valais.

Le violoniste hongrois Tibor Varga a créé le festival qui portait son nom en 1964. Depuis, le violon est resté le fer de lance de la manifestation, devenue le Sion Festival.

L’édition 2026 aura lieu du 21 août au 6 septembre. A cette occasion, des concerts et des spectacles auront lieu dans des salles de concerts et des lieux patrimoniaux emblématiques de la ville. Une place importante sera donnée à la médiation culturelle afin de favoriser l’accès à la musique classique pour tous les publics.