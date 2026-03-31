Le site de CISA à La Chaux-de-Fonds (NE) a été assaini

Keystone-SDA

Le situé pollué de Catalyse Industrielle SA (CISA), situé à la sortie Est de La Chaux-de-Fonds (NE), a été assaini. Le chantier a été particulièrement complexe. Les travaux, qui ont débuté au printemps 2024, ont coûté 9 millions de francs, dont 60% à charge de la Confédération, le solde étant réparti entre la Ville de La Chaux-de-Fonds et l’État de Neuchâtel.

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(Keystone-ATS) «Compte tenu de la complexité du site (géologie karstique, diversité des polluants, proximité des routes cantonales), l’assainissement a nécessité le recours à des techniques spécialisées», a indiqué mardi l’Etat de Neuchâtel. Des excavations importantes ont été nécessaires pour atteindre les zones les plus contaminées.

Un tri systématique des matériaux excavés a dû être opéré. Les matériaux contaminés par des substances volatiles (solvants chlorés, benzène, toluène) ont été traités sur place, avec captage des vapeurs et traitement sur charbon actif.

Connexion avec le Doubs

Environ 20’000 m3 de matériaux ont été pris en charge, dont environ 12’500 m3 ont été traités sur place et remblayés et environ 7500 m3 ont été évacués vers des centres de traitement ou des décharges appropriées. Dans une dernière phase, des travaux de plantations seront réalisés sur la parcelle.

Active de 1974 à 1999, CISA retraitait des déchets industriels, ce qui a généré une contamination importante des sols et des eaux souterraines du secteur. Des dépassements des valeurs pour de nombreuses substances, notamment des solvants chlorés, des hydrocarbures, des PCB et d’autres polluants organiques ont été détectés. La configuration karstique et la connexion avec le Doubs ont rendu nécessaire un assainissement approfondi.